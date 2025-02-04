У жителя Ижевска обнаружили более 50 грамм каннабиса во время досмотра полицией

В Ижевске задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, во время досмотра при нем обнаружили четыре свертка с каннабисом общей массой 53 г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жителя задержали ночью на ул. Родниковая. Задержанный пояснил полицейским, что нашел свертки с наркотиком на территории одного из гаражных кооперативов города.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Подозреваемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. По статье предусмотрено до 3 лет лишения свободы.