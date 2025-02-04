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В Самаре глава «Стройдора» осужден за хищения при реализации контракта с РЖД

Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Самары генеральному директору московского ООО «Стройдор» Виктору Ефимому. Об этом сообщили в областном УФСБ.

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Глава «Стройдора» признан причастным к хищению денег при реализации контракта на содержание железнодорожного переезда Куйбышевской железной дороги. Ущерб от действий топ-менеджера следствие оценило в размере 3 млн руб. 

Расследованием уголовного дела ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ занимался следственный отдел  УМВД России по Самаре. Суд назначил Виктору Ефимову наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Самарский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил в силе решение первой инстанции. 

Сабрина Самедова

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