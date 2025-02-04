Лавров: Россия готова к работе над балансом интересов в международных отношениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к совместной честной работе по согласованию баланса интересов и укреплению международных отношений. По утверждению главы МИД РФ, эта позиция важна в условиях многополярности, которая требует равноправного диалога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На налаживание равноправного диалога по всему комплексу этих вопросов была направлена инициатива президента Владимира Путина от 2020 г. о проведении встречи глав государств — постоянных членов СБ ООН, несущих «особую ответственность за сохранение цивилизации». По известным и не зависящим от России причинам она не получила развития»,— написал Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Попытки «грубо перестроить мир под свои интересы в нарушение свода ооновских принципов», по словам российского министра, грозят еще большей нестабильностью и конфронтацией, вплоть до катастрофических сценариев. Сергей Лавров процитировал Владимира Путина и напомнил, что главной целью является «возврат к пониманию того, ради чего создавалась Организация Объединенных Наций». Таким образом, заключил глава МИД РФ, можно будет урегулировать международные отношения в наступившую эпоху многополярности.

Лусине Баласян