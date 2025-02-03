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В Казани двух руководителей УК оштрафовали за снег и наледь у жилых домов

В Казани двух руководителей управляющих компаний Авиастроительного и Советского районов оштрафовали на 51 и 50 тыс. руб. после жалоб местных жителей на снег и наледь. Об этом рассказали в Госжилинспекции Татарстана.

Жители жилого дома № 60 на ул. Челюскина и дома № 12 на ул. Ак. Кирпичникова пожаловались, что на подходах к подъездам, тротуарах, проезжей части на придомовых территориях находятся наледь и снег. Во время проверки инспекции также установлено, что со стен в подъездах дома на ул. Кирпичникова осыпается краска.

Уточняется, что у каждого из директоров управляющих компаний это повторные нарушения. Главе УК Авиастроительного района назначен штраф в размере 51 тыс. руб., а руководителю УК Советского района — в 50 тыс. руб.

Исполнение предписаний по устранению нарушений находится на контроле жилинспекции.

Диана Соловьёва

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