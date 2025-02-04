На Кубани суд обязал бизнесмена выплатить компенсацию в пользу Christian Dior

Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил исковое заявление компании Parfums Christian Dior к индивидуальному предпринимателю Чингизу Рагимову о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом для подачи иска стали убытки мирового бренда, причиненные торговлей контрафактной продукцией с незаконным использованием товарных знаков Dior, CD, Christian Dior, Sauvage. Общая сумма исковых требований составила 100 тыс. руб., решением суда с предпринимателя взыскали 40 тыс. руб.

Согласно сведениям из картотеки арбитражных дел, в 2020 году аналогичный спор инициировала компания Chanel. Чингиз Рагимов осуществлял продажу товаров с использованием брендов знаменитого модного дома. Сумма компенсации в пользу истца тогда составила 60 тыс. руб.

Согласно сведениям из открытых источников, ответчик более шести лет занимается розничной торговлей мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах в разных городах Краснодарского края.

По данным агентства BrandMonitor, в 2020 году Краснодар занял третье место в России по количеству онлайн-магазинов, которые торгуют контрафактным люксом (после Москвы и Санкт-Петербурга). В краевой столице было зарегистрировано более 4,2 тыс. аккаунтов, где можно приобрести подделки именитых брендов.

Наталья Решетняк