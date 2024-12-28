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Дело о покушении на теракт возбудили после похода студентки с петардами в банк

В отношении неизвестных, которые через мессенджеры подговорили студентку четвертого курса взорвать петарды в банке Гатчины, возбудили уголовное дело о покушении на теракт, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, до похода в банк неизвестные выманили у нее 100 тыс. рублей. В кредитную организацию она пошла, чтобы вернуть деньги по указу зломышленников. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее, в отношении студентки возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», аналогичная история приключилась с 76-летней пенсионеркой, которая устроила фейерверк в банке на проспекте Луначарского. На текущий момент пожилая петербурженка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Андрей Маркелов

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