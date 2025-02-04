В центре Краснодара после пожара восстановили движение транспорта

В центре Краснодара восстановили движение транспорта, остановленное на два часа из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

По данным городского МЦУ, пожар в двухэтажном доме №77 на улице Красная произошел около 06:00 по мск. Площадь возгорания составила 90 кв. м. Спасатели эвакуировали 10 человек.

В 07:29 пожар локализовали, а через 20 минут — ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 09:14. Его ликвидацией занимались 20 человек с помощью пяти единиц техники.

В районе дома перекрывали движение. Автобусы маршрута №2Е направляли по улице Октябрьской.

Татьяна Ручкина