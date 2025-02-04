Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Краснодара после пожара восстановили движение транспорта

В центре Краснодара восстановили движение транспорта, остановленное на два часа из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

По данным городского МЦУ, пожар в двухэтажном доме №77 на улице Красная произошел около 06:00 по мск. Площадь возгорания составила 90 кв. м. Спасатели эвакуировали 10 человек.

В 07:29 пожар локализовали, а через 20 минут — ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 09:14. Его ликвидацией занимались 20 человек с помощью пяти единиц техники.

В районе дома перекрывали движение. Автобусы маршрута №2Е направляли по улице Октябрьской.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...