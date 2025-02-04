Владимир Путин наградил гендиректора АО «Конар» орденом Почета

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил генерального директора челябинского АО «Конар» Валерия Бондаренко. Он удостоен ордена Почета за многолетнюю работу и трудовые успехи. Указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Валерий Бондаренко создал компанию «Конар» в Челябинске в 1991 году. Предприятие производило фланцы, крепежи и детали трубопроводов. В настоящий момент «Конар» также выпускает продукцию для сферы нефтегазового машиностроения, отрасли добывающей промышленности, крупногабаритных металлоконструкций, судостроения и энергетики.

С 2013 года Валерий Бондаренко открыл ряд совместных производств с российскими компаниями и зарубежными инвесторами. В результате завод вырос до масштабов промышленной группы с компетенциями в сферах нефтегазового машиностроения, производства крупногабаритных металлоконструкций, судостроения, энергетики. В 2015 году Валерий Бондаренко создал первый в Челябинской области индустриальный парк «Станкомаш». Генеральный директор «Конара» с 2019-го также является почетным гражданином Челябинска.