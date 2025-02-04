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Коммерсантъ FM
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Дипломат рассказал, как Россия и Латвия взаимодействуют в условиях санкций

Латвия продолжает экономическое взаимодействие с Россией, несмотря на антироссийскую риторику, заявил временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин. По его словам, население и бизнес Латвии заинтересованы в сохранении двусторонней торговли.

В интервью «РИА Новости» дипломат сказал, что за 11 месяцев 2024 года торговля между двумя странами сократилась: латвийский импорт составил €369,1 млн, в основном поставлялись сжиженные углеводороды, жмых масленичных и зерновые. Экспорт составил €961,4 млн за счет алкоголя, текстиля и лекарств.

Господин Касаткин добавил, что за год через Латвию было перевезено более 1,5 млн тонн зерновой продукции. «Возрастает роль Латвии как канала реэкспорта товаров в Россию — наиболее наглядно это видно на примере поставок нам из этой страны спиртных напитков (в основном — виски), электроники, экзотических фруктов»,— рассказал он.

Власти Латвии неоднократно выступали с призывами ужесточить антироссийские санкции. В декабре Politico писало, что Латвия и Литва считают, что западным фирмам хватит тянуть с уходом из России. Обе прибалтийские страны были в числе 10 государств, которые, по данным Reuters, добиваются расширения санкций в отношении металла из России.

О 15 пакете антироссийских санкций — в материале «Ъ FM» «ЕС нанес санкционный удар».

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