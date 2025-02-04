На Камчатке суд арестовал подозреваемого в убийстве директора гостиницы

Петропавловск-Камчатский городской суд арестовал подозреваемого в убийстве гендиректора гостиницы «Петропавловск» Руслана Кузнецова, сообщает пресс-служба регионального СКР. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Имя и фамилия фигуранта не приводятся. По версии следствия, мужчина зашел в кабинет гендиректора гостиничного комплекса и выстрелил ему в голову из огнестрельного оружия. Потерпевший умер на месте. Мотивы преступника пока не установлены.

ЧП случилось вчера, 3 февраля. По данным «Аргументов и фактов», стрелявший — один из владельцев отеля, он не стал скрываться с места преступления. Telegram-канал Amur Mash назвал его имя — 66-летний Валерий Трофимов.