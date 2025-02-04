«Необходимость возникла в связи с развитием майнинга цифровых валют»

Для домохозяйств Краснодарского края и Адыгеи с 1 января 2025 года изменились диапазоны дифференцированных тарифов потребления электроэнергии. Они установлены департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края. Для чего это нужно, объясняет руководитель практики «Энергетика и природные ресурсы» коллегии адвокатов «Регионсервис», адвокат Яна Кизилова.

Яна Кизилова

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«Департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского Края на основании приказа от 25.11.2024 установлены разные тарифы в зависимости от объема потребления электроэнергии. Так, если месячный объем потребления превышает определенное значение, то весь объем электроэнергии будет считаться по более высокому тарифу.

Введение диапазонов потребления касается всех потребителей в России, а не только жителей Краснодарского края и Республики Адыгея, поскольку изменения связаны с регулированием на федеральном уровне.

Ранее постановлением правительства РФ от 01.11.2024 “Об установлении лимита энергопотребления при осуществлении майнинга цифровой валюты…” были установлены предельные объемы потребления (верхняя граница), которые касаются всех потребителей.

Конкретное значение диапазонов и размер тарифа в регионах отличаются и устанавливаются региональным органом по тарифам.

Диапазоны потребления и тариф являются разными составляющими, из которых формируется итоговый размер платы за электроэнергию. Можно уменьшить показатели диапазонов и сохранить тариф, а можно увеличить тариф, но при этом сохранить показатели диапазонов.

В Краснодарском крае принято решение с 1 января установить новые диапазоны потребления, а с 1 июля увеличить тариф в рамках ранее установленных диапазонов. Учитывая, что значения первого диапазона намного ниже, чем средний уровень потребления электроэнергии в регионе, такие изменения затронут наименьшее число домохозяйств.

Необходимость введения различных тарифов возникла в связи с развитием майнинга цифровых валют и бурным ростом потребления электроэнергии.

Тарифы для потребителей всегда устанавливались на льготном уровне, ниже себестоимости энергии, а выпадающий доход “перекладывался” в размер тарифа для юридических лиц, предпринимателей (перекрестное субсидирование). В результате лица, занимавшиеся майнингом криптовалют, могли относительно бесконтрольно извлекать доходы, неся затраты на электричество по льготным тарифам. Это, в свою очередь, влекло увеличение тарифов для коммерческих организаций. А они уже компенсировали свои издержки за счет увеличения конечной цены на товары, работы и услуги для конечных потребителей.

Введение разных диапазонов потребления электроэнергии позволяет уменьшить перекрестное субсидирование, поскольку тарифы для второго и третьего диапазонов должны быть не ниже экономически обоснованного.

Отмечу, что в целом идея дифференцированной тарифной сетки для граждан-потребителей не нова и использовалась в ряде регионов еще до введения предельных границ потребления на федеральном уровне.

Например, в Кемеровской области дифференцированные тарифы были введены еще в декабре 2022 года и включали разные границы диапазонов: менее 400 кВт•ч, от 400 кВт•ч до 650 кВт•ч и свыше 650 кВт•ч для потребителей в домах с центральным теплоснабжением».