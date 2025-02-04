На озере Тургояк продается база «Золотые пески» за 80 млн рублей

В Челябинской области выставили на продажу базу отдыха «Золотые пески» на озере Тургояк. Цена составляет 80 млн руб., указано в объявлении на платформе «Авито».

В имущество базы входят 11 объектов: домики на 130 человек, баня, 50 палаток на отдельном мысу с согласованными парковкой и туалетом; также на площади 6,6 га расположены бытовые вагончики, гараж, мусоросборник, четыре деревянных дачи, два туалета, спортивная площадка, парковка, ЛЭП и трансформатор.

В объявлении говорится, что имеется возможность построить современные теплые дома, чтобы база стала круглогодичной. Также указывается на большой спрос у гостей и посетителей пляжа на расширение банного комплекса, ассортимента плавательных средств для проката и создание точек общепита. Загрузка базы составляет в мае 20%, в июне 80-90%, в июле 100%, в августе 80-90%, в сентябре 10- 20%, по данным продавца.

Виталина Ярховска