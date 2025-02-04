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В Екатеринбурге открылся новый офис типографии ИПК «Лазурь»

Новый офис издательско-полиграфического комплекса (ИПК) «Лазурь» появился в Екатеринбурге. «Это не просто расширение географии присутствия, но и стремление сделать услуги более доступными и удобными для клиентов, — пояснили в компании. — Такой подход подчеркивает ориентацию компании на качество обслуживания и готовность идти навстречу своим партнерам, обеспечивая им комфортные условия для сотрудничества».

Фото: предоставлено ООО ИПК «ЛАЗУРЬ»

Фото: предоставлено ООО ИПК «ЛАЗУРЬ»

Расположенный в центре города офис не только является удобной площадкой для взаимодействия с клиентами, но и выполняет роль шоурума, где можно оценить качество и текстуру материалов и продукции. Также в офисе для клиентов установлен телевизор, транслирующий в реальном времени все этапы производственного процесса.

ИПК «Лазурь», основанная в 1997 году, сохраняет опыт и традиции династии полиграфистов, которая берет свое начало в 1910-м году. За годы своего существования типография прошла путь значительного развития и трансформации, отражая изменения в потребностях рынка и технологических трендах. Компания до сих пор продолжает совершенствоваться, вкладывая усилия в модернизацию оборудования и внедрение передовых технологий.

В частности, ИПК «Лазурь» постоянно расширяет парк полиграфического оборудования, развивая множество направлений и предлагая клиентам широкий перечень высококачественных услуг в области печати. Среди них: листовая печать, струйная печать, цифровая печать, флексопечать, постпечать, создание продуктов в твердом переплете, а также изготовление упаковки для различных товаров. Занимается типография и производством сувенирной продукции. В ассортименте есть магниты, открытки, блокноты, кружки и даже чай, для создания которых ИПК «Лазурь» сотрудничает с талантливыми художниками. Это позволяет не только разрабатывать уникальные и креативные дизайны, но и создавать эксклюзивные картины на заказ.

«Мы гордимся своим долгим и успешным путем в мире полиграфии, сочетающим традиции и инновации. Каждый реализованный проект отражает профессионализм, высокие стандарты качества и глубокое понимание потребностей клиентов. А стремление к совершенствованию и расширению ассортимента помогает не только удовлетворять текущие запросы рынка, но и предвосхищать их. С каждым новым проектом типография подтверждает свою репутацию надежного партнера, готового воплощать в реальность самые смелые идеи клиентов», — подчеркнули в компании.

Адрес офиса: Екатеринбург, ул. Малышева, 36

телефон +7 (343) 227-23-23, 8 800 707 95 40

lazurprint.ru

ООО ИПК «ЛАЗУРЬ»

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