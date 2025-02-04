Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РБК: в России предложили создать систему «Знай своего мигранта»

Бизнес подготовил идеи для регулирования в России сферы найма мигрантов. В числе инициатив — наделение компаний правом запрашивать снятие режима высылки с иностранного работника и создание сервиса «Знай своего мигранта». Предложения обсуждались на круглом столе в Российском союзе промышленников и предпринимателей 31 января, сообщает РБК со ссылкой на резолюцию, подписанную на мероприятии.

В совещании также участвовали представители «Деловой России», «Опоры России» и крупных российских компаний. Основным инструментом, который нужно использовать для адаптации приезжих и их обучения русскому языку, бизнес считает цифровые платформы и экосистемы. На них мигранты работают, в частности, таксистами или курьерами. Лучшие практики предлагается закрепить в общедоступном социальном сервисе, которым смогут пользоваться ИП и представители МСП.

Также крупному бизнесу предложено выработать систему контроля трудового ресурса под названием «Знай своего мигранта» и распространить ее на своих подрядчиков и зависимых партнеров. По словам источника РБК, ожидается, что государство определит обязательный набор данных и перечень документов, которые бизнес сможет проверять самостоятельно с помощью этого сервиса. Зампредседателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заявил, что эта система позволит помочь в легализации труда мигрантов.

О миграционной политике в РФ — в материале «Ъ» «Нелегалов мотивируют депортацией».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...