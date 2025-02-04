РБК: в России предложили создать систему «Знай своего мигранта»

Бизнес подготовил идеи для регулирования в России сферы найма мигрантов. В числе инициатив — наделение компаний правом запрашивать снятие режима высылки с иностранного работника и создание сервиса «Знай своего мигранта». Предложения обсуждались на круглом столе в Российском союзе промышленников и предпринимателей 31 января, сообщает РБК со ссылкой на резолюцию, подписанную на мероприятии.

В совещании также участвовали представители «Деловой России», «Опоры России» и крупных российских компаний. Основным инструментом, который нужно использовать для адаптации приезжих и их обучения русскому языку, бизнес считает цифровые платформы и экосистемы. На них мигранты работают, в частности, таксистами или курьерами. Лучшие практики предлагается закрепить в общедоступном социальном сервисе, которым смогут пользоваться ИП и представители МСП.

Также крупному бизнесу предложено выработать систему контроля трудового ресурса под названием «Знай своего мигранта» и распространить ее на своих подрядчиков и зависимых партнеров. По словам источника РБК, ожидается, что государство определит обязательный набор данных и перечень документов, которые бизнес сможет проверять самостоятельно с помощью этого сервиса. Зампредседателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заявил, что эта система позволит помочь в легализации труда мигрантов.

О миграционной политике в РФ — в материале «Ъ» «Нелегалов мотивируют депортацией».