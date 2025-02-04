На платных парковках Петербурга выявили более 60 тыс. машин с закрытыми номерами

Около 62 тысяч попыток уклонения от оплаты за парковку в центре Петербурга было зафиксировано за последние два года. Такие цифры назвали в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Более двух лет в подведомственном комтрансу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» функционирует отдел обеспечения фиксации, одна из задач которого — устранение помех на номерных знаках авто, затрудняющих выявление нарушений в зоне платной парковки.

В общей сложности с 1 февраля по 1 февраля 2025 года сотрудники отдела очистили от посторонних предметов 61 844 автомобильных номера и провели с владельцами транспортных средств 21 054 профилактические беседы.

В комитете по транспорту напомнили, что штраф за нарушение правил пользования платным парковочным пространством в Петербурге составляет 3 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге вновь пытаются добиться действия бесплатного периода на парковку в выходные и праздничные дни. Также сообщалось, что за новогодние праздники в городе было выявлено 156 нарушений правил парковки.

Андрей Цедрик