В Удмуртии судят студента по обвинению в рассылке сообщений о минировании

Сарапульский райсуд Удмуртии начал рассмотрение уголовное дело бывшего студента местного политехнического колледжа, обвиняемого в отправке ложных сообщений об атаке терроризма. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, по статье грозит до пяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

По данным судебной инстанции, осенью 2024 года 18-летний первокурсник не хотел идти на занятия, после чего оплатил услуги бота по рассылке анонимных сообщений в одном из мессенджеров. Он выбрал один из шаблонов текста о минировании и отправил их в учебное учреждение.

«Студент надеялся, что сотрудники полиции эвакуируют учащихся и он прогуляет уроки. Таким образом "минер" отправил для надежности несколько писем с угрозами»,— указано в сообщении.

На место прибыли полицейские и кинологическая служба. Они не подтвердили реальность угрозы, учебный процесс продолжился.