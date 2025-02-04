Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии судят студента по обвинению в рассылке сообщений о минировании

Сарапульский райсуд Удмуртии начал рассмотрение уголовное дело бывшего студента местного политехнического колледжа, обвиняемого в отправке ложных сообщений об атаке терроризма. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, по статье грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

По данным судебной инстанции, осенью 2024 года 18-летний первокурсник не хотел идти на занятия, после чего оплатил услуги бота по рассылке анонимных сообщений в одном из мессенджеров. Он выбрал один из шаблонов текста о минировании и отправил их в учебное учреждение.

«Студент надеялся, что сотрудники полиции эвакуируют учащихся и он прогуляет уроки. Таким образом "минер" отправил для надежности несколько писем с угрозами»,— указано в сообщении.

На место прибыли полицейские и кинологическая служба. Они не подтвердили реальность угрозы, учебный процесс продолжился.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...