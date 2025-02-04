Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 60 человек пришлось эвакуировать из-за пожара на Богатырском проспекте

Массовая эвакуация потребовалась в результате крупного квартирного пожара в Приморском районе Петербурга. Сигнал о возгорании на Богатырском проспекте, д. 55, корп. 1 поступил на пульт дежурного «01» накануне, 3 февраля, в 21:23, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что по указанному адресу на площади 21 кв. метр происходило горение обстановки в одной из комнат трехкомнатной квартиры.

Ликвидировать возгорание удалось справиться спустя полчаса силами 23 спасателей и пяти единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, однако из-за угрозы распространения огня из опасной зоны пришлось эвакуировать 63 человека, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Петербурга попала в больницу после квартирного пожара на Афонской улице.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...