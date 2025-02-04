Более 60 человек пришлось эвакуировать из-за пожара на Богатырском проспекте

Массовая эвакуация потребовалась в результате крупного квартирного пожара в Приморском районе Петербурга. Сигнал о возгорании на Богатырском проспекте, д. 55, корп. 1 поступил на пульт дежурного «01» накануне, 3 февраля, в 21:23, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что по указанному адресу на площади 21 кв. метр происходило горение обстановки в одной из комнат трехкомнатной квартиры.

Ликвидировать возгорание удалось справиться спустя полчаса силами 23 спасателей и пяти единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, однако из-за угрозы распространения огня из опасной зоны пришлось эвакуировать 63 человека, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Петербурга попала в больницу после квартирного пожара на Афонской улице.

Андрей Цедрик