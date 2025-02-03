Петербурженка попала в больницу после квартирного пожара на Афонской улице

Очередной квартирный пожар с пострадавшим человеком произошел в минувшие выходные в Приморском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Афонская улица, д.14, корп.1 поступил на пульт дежурного «01» в 19:50 воскресенья, 2 февраля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в однокомнатной квартире, в комнате площадью 20 кв. метров происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра.

С огнем удалось справиться спустя двадцать минут силами 15 спасателей и трех единиц техники. В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал о шестерых эвакуированных в результате квартирного пожара на 13-й Красноармейской улице в Петербурге.

Андрей Цедрик