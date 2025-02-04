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Запись в детские лагеря в Екатеринбурге начнется с 10 февраля

В Екатеринбурге запись на весеннюю смену в детских городских и загородных лагерях будет проходить с 10 по 17 февраля. Подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ, школы и сами лагеря, сообщил в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Для удобства набор идет поэтапно. Пока что стартует запись на весенние каникулы. Недельные смены пройдут в школах, учреждениях дополнительного образования, а также в работающих теперь круглый год лагерях "Юность" и "Уральские самоцветы"»,— рассказал глава Екатеринбурга.

Предполагается, что в лагерях в 2025 году отдохнут более 68 тыс. екатеринбургских детей — они отправятся в 17 загородных и 169 городских лагерей, а также в санатории у Черного моря. По словам Алексея Орлова, в этом году для них построят физкультурный комплекс в лагере «Уральские самоцветы», а также обновят спальные корпуса в лагерях имени А. Гайдара, «Буревестник» и «Маяк». Кроме того, в лагерях «Мечта», «Юность» и «Спутник» начнут работу три новые газовые котельные, а в «Заре» и «Спутнике» отремонтируют сети водоснабжения.

Напомним, в лагерях и санаториях Екатеринбурга в 2024 году приезжали 69 408 детей, а в учебное и каникулярное время в них отдохнули 8,7 тыс. человек. Общий объем финансирования на оздоровительную кампанию составил 926,4 млн руб.

Ирина Пичурина

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