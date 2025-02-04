Судебные приставы арестовали участок Черняевского леса под базой «Чайка»

Пермские судебные приставы наложили арест на земельный участок Черняевского леса площадью 10,62 га, расположенный по ул. Встречной, 33. Как указано в выписке из Росреестра, территория принадлежит компании СЗ «Петрокоминвест», входящей в девелоперскую группу «Мегаполис». Часть этой арестованной земли площадью 5,3 га городские власти ранее исключили из ООПТ «Черняевский лес», и теперь по решению суда собираются вернуть обратно в охраняемую зону. Разрешенное использование территории — под комплекс зданий и сооружений оздоровительного лагеря «Чайка».

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Запрет регистрационных действий указан в постановлении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми ГУ ФССП России по Пермскому краю. Документ выдан 9 декабря 2024 года.

В компании «Мегаполис» не стали комментировать наложение ареста на свой земельный актив.

Исключение 5,3 га из состава ООПТ «Черняевский лес» обжаловала в суде экс-начальник управления по экологии Перми Вера Сединина. Общественники опасались, что вывод земли из состава ООПТ и последующая передача территории под застройку могут нанести экологический вред лесу. В апреле 2024 года Пермский краевой суд удовлетворил административный иск госпожи Седининой, признав незаконным решение гордумы. В августе Четвертый апелляционный суд полностью отменил решение краевого суда. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в ноябре 2024 года поддержал жалобу Веры Седининой, оспаривавшей решение предыдущей инстанции.

Недавно администрация Перми, исполняя решение суда, внесла в гордуму проект решения об изменении границ ООПТ «Черняевский лес». Для этого предлагается внести изменения в решение думы от 23 мая 2023 года об организации ООПТ «Черняевский лес», которое устанавливало графическое описание местоположения границ ООПТ. Документ предлагает новое местоположение границ Черняевского леса, которое производится не путем включения конкретных участков с кадастровыми номерами, а с помощью указания координат характерных поворотных точек.