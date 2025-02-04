В Ульяновской области глава стройфирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 66 млн рублей

Директор ООО «ПроИнСтрой Восток», которое занимается строительством недвижимости, предстанет перед судом в Ульяновской области по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования установлено, что в 2017-2020 году 52-летний руководитель компании, житель Волгограда, направил в фискальный орган декларации по налогам на добавленную стоимость и прибыль с завышенным размером налоговых вычетов и расходов, уменьшающих сумму доходов, на сумму затрат по покупке товаров у псевдоконтрагентов. Для этого глава фирмы использовал подложные счета-фактуры ряда коммерческих структур и гражданско-правовые договоры, выяснило следствие.

Также по инициативе обвиняемого был составлен расчет по страховым взносам, в котором уменьшили совокупную базу для исчисления взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, не включив облагаемый доход. За счет этого бюджет РФ не получил налоговые и страховые поступления в размере свыше 66 млн руб.

Суд арестовал имущество коммерческой фирмы и недвижимость ее руководителя. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Утверждено обвинительное заключение по нему. Руководителю компании грозит до пяти лет лишения свободы.

Георгий Портнов