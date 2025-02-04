На содержание дорог Кургана направили 440 млн рублей

МУП «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана» объявило аукцион на круглогодичное содержание дорог города. Работы оценили в 440 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит заниматься зимним и летним обслуживанием дорог: производить текущий ремонт, ухаживать за ливневыми канализациями, убирать снег и максимально предотвращать появление гололеда на трассах, подметать и мыть покрытие и прилегающее благоустройство, выкашивать траву, убирать мусор, поливать растения, в случае необходимости вырубать мешающие движению деревья и выкорчевывать пни. Работы поставщик будет выполнять с даты подписания контракта до конца текущего года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 февраля.

Виталина Ярховска