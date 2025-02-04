В Пензе будут судить мужчину за мошенничество в сфере страхования

Ленинский районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело о попытке хищения страховых выплат на сумму свыше 1,5 млн руб. (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ) в отношении 55-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, ночью 4 января минувшего года фигурант на своей машине протаранил световую опору. После этого он организовал эвакуацию транспортного средства и покинул место дорожной аварии.

Спустя некоторое время фигурант получил документы с ложными данными о дате, времени и обстоятельствах ДТП. Он передал их страховой компании, чтобы ему выплатили возмещение.

Реализации преступного умысла помешал страховщик, который обнаружил недостоверность предоставленных сведений. Региональная прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Павел Фролов