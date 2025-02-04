Turkiye: Эрдоган запланировал визит в Сирию до наступления Рамадана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует визит в Сирию перед началом месяца Рамадана, который начнется 1 марта. Об этом сообщила турецкая газета Turkiye со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Турцию во вторник, 4 февраля. По информации газеты, господин Шараа пригласит Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Дамаск, и турецкий президент намерен принять это предложение перед наступлением Рамадана.

Ранее в Дамаске уже побывали глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и министр иностранных дел Хакан Фидан.

Об отношениях Турции и Сирии — в материале «Ъ».