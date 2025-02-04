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Власти Кубани направили 1,6 млн рублей на борьбу с саранчой

В Краснодарском крае на борьбу с саранчой в 2025 году направят 1,6 млн руб. Аграриям компенсируют до 90% расходов на обработку полей, сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В краевом минсельхозе уточнили, что аномально теплая зима создала благоприятные условия для размножения саранчи. Днем ранее в Россельхозцентре предупредили о риске нашествия вредителей на Кубань. Эксперты заявляют, что многоядные насекомые способны уничтожить значительную часть посевов, что может привести к экономическим потерям.

В региональном ведомстве подчеркнули, что ситуация остается под контролем. Для противодействия угрозе на федеральном уровне рассмотрят инициативу о создании спецотрядов.

Кроме того, сельхозпроизводителям рекомендуют заранее обращаться за консультациями в краевой филиал Россельхозцентра для выбора эффективных методов защиты полей.

Нурий Бзасежев

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