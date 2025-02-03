Севастопольский мемориал демонтировали из-за жалоб ярославского активиста

Департамент городского хозяйства Севастополя принял решение о демонтаже мемориала «Севастополю 225 лет» на Приморском бульваре. Памятный знак, установленный в 2008 году, убрали после неоднократных обращений активиста из Ярославля Сергея Казанского, пишет «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Ярославль» Фото: «Ъ-Ярославль»

В 2020 году Сергей Казанский, посетив Севастополь, обнаружил изображения городских гербов на тротуарной плитке. Выяснилось, что гербы входят в состав мемориала, посвященного 225-летию города. «Я считаю, что ходить по гербам аморально, безнравственно и преступно. Вот и я свою позицию отстаивал. Я обращался и к президенту Российской Федерации, и в Генеральную прокуратуру. Я предлагал: если вы хотите, то эти гербы надо устанавливать на вертикальных поверхностях, на горизонтальных»,— заявил активист.

В конце 2024 года городские власти официально уведомили господина Казанского о демонтаже мемориала. Согласно новым архитектурно-строительным решениям, восстановление памятного знака не планируется.

Лия Пацан