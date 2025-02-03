Мантуров и Кондратьев оценили производство 3D-принтеров на ЮЗТС в Краснодаре

Первый вице-премьер Денис Мантуров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Минпромторга Антон Алиханов посетили производственные площадки Южного завода тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Делегация осмотрела корпуса предприятия на территории завода имени Седина и новый филиал в индустриальном парке «ВБ Кубань», открытый в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Личное участие Дениса Валентиновича Мантурова помогло восстановить станкостроение в Краснодарском крае. Сегодня, как и 100 лет назад здесь производят станки, но уже с учетом современных требований», – отметил Вениамин Кондратьев.

ЮЗТС представил руководству разработанные металлические 3D-принтеры с технологией селективного лазерного плавления. Оборудование готово к серийному производству со сроком поставки до четырех месяцев. Принтеры работают с нержавеющей сталью, алюминиевыми, никелевыми, титановыми и медными сплавами.

Делегации также продемонстрировали горизонтальный фрезерно-расточной и пятиосевой фрезерный обрабатывающие центры производства ЮЗТС. Станки оснащены системой ЧПУ от российской компании «Мехатроника».

Лия Пацан