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Мантуров и Кондратьев оценили производство 3D-принтеров на ЮЗТС в Краснодаре

Первый вице-премьер Денис Мантуров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Минпромторга Антон Алиханов посетили производственные площадки Южного завода тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Делегация осмотрела корпуса предприятия на территории завода имени Седина и новый филиал в индустриальном парке «ВБ Кубань», открытый в 2024 году.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Личное участие Дениса Валентиновича Мантурова помогло восстановить станкостроение в Краснодарском крае. Сегодня, как и 100 лет назад здесь производят станки, но уже с учетом современных требований», – отметил Вениамин Кондратьев.

ЮЗТС представил руководству разработанные металлические 3D-принтеры с технологией селективного лазерного плавления. Оборудование готово к серийному производству со сроком поставки до четырех месяцев. Принтеры работают с нержавеющей сталью, алюминиевыми, никелевыми, титановыми и медными сплавами.

Делегации также продемонстрировали горизонтальный фрезерно-расточной и пятиосевой фрезерный обрабатывающие центры производства ЮЗТС. Станки оснащены системой ЧПУ от российской компании «Мехатроника».

Лия Пацан

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