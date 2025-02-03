Минприроды: сгоревший в Геленджике лес должен восстановиться сам

Рослесхоз на выделял средства на осуществление мероприятий по восстановлению лесных насаждений в Геленджике, уничтоженных в результате пожара в августе 2023 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Краснодарского края Фото: минприроды Краснодарского края

«Учитывая сложный рельеф местности, на данной территории возобновление леса осуществляется путем естественного заращивания»,— уточнили в минприроды Кубани.

Пожар в микрорайоне Куприянова Щель Геленджика произошел в конце августа 2023 года. Сначала там загорелась сухая трава на площади около 1 тыс. кв. м. Спустя три часа из-за сильной жары и порывистого ветра пожар распространился на 1,5 га, а к вечеру его площадь увеличилась до 5 га. Уже утром, несмотря на непрерывное тушение пожара, огнем были охвачены 118 га.

Татьяна Ручкина