Минприроды: сгоревший в Геленджике лес должен восстановиться сам
Рослесхоз на выделял средства на осуществление мероприятий по восстановлению лесных насаждений в Геленджике, уничтоженных в результате пожара в августе 2023 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
Фото: минприроды Краснодарского края
«Учитывая сложный рельеф местности, на данной территории возобновление леса осуществляется путем естественного заращивания»,— уточнили в минприроды Кубани.
Пожар в микрорайоне Куприянова Щель Геленджика произошел в конце августа 2023 года. Сначала там загорелась сухая трава на площади около 1 тыс. кв. м. Спустя три часа из-за сильной жары и порывистого ветра пожар распространился на 1,5 га, а к вечеру его площадь увеличилась до 5 га. Уже утром, несмотря на непрерывное тушение пожара, огнем были охвачены 118 га.