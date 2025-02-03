Дело об избиении участника спецоперации в Крыму передадут в ГСУ СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил для объективности расследования передать в производство главного следственного управления ведомства уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью участнику спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Происшествие случилось в Ялте в октябре 2024 года. Участника спецоперации избил сосед, который является мастером спорта по единоборствам, во время ссоры из-за парковочного места.

Сюжет о военнослужащем вышел в эфире федерального телеканала. В нем сообщалось, что участник СВО добивается объективного расследования, а установление обстоятельств произошедшего затягивается.

Уголовное дело сначала было возбуждено органами дознания. Также его расследуют в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Татьяна Ручкина