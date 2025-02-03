В Ярославской области благоустроенные дворы оснастят камерами

В Ярославской области во всех дворах, благоустроенных по региональной программе «Наши дворы», установят камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По программе приведены в порядок почти 400 дворов, 400 детских площадок и 60 мест для выгула собак. На половине этих объектов камеры уже стоят.

«Поручил профильным министерствам завершить подключение камер на тех объектах, где они уже есть. На всех оставшихся – выполнить установку и проработать вопрос с дополнительным финансированием этих мероприятий»,— написал господин Евраев.

При этом он подчеркнул, что содержанием благоустроенных объектов должны заниматься собственники жилья.

В правительстве области «Ъ-Ярославль» сообщали, что все детские игровые площадки, благоустроенные по проекту «Наши дворы», имеют собственника. Если площадка стоит на земельном участке, который находится в собственности жителей дома, то ответственность за ее содержание несут жители, если на муниципальной территории — органы местного самоуправления.

Алла Чижова