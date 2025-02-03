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В Петербурге до конца февраля продлили запрет выхода на лед водоемов

Жителя и гостям Санкт-Петербурга до 27 февраля запретили выходить, а также выезжать на транспортных средствах на ледовое покрытие Финского залива и водоемов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Запрет действовал в Северной столице до конца января. На фоне температурных качелей его продлили на месяц. Это касается залива и водоемов, расположенных на территории Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине.

Татьяна Титаева

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