В Петербурге до конца февраля продлили запрет выхода на лед водоемов

Жителя и гостям Санкт-Петербурга до 27 февраля запретили выходить, а также выезжать на транспортных средствах на ледовое покрытие Финского залива и водоемов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Запрет действовал в Северной столице до конца января. На фоне температурных качелей его продлили на месяц. Это касается залива и водоемов, расположенных на территории Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине.

Татьяна Титаева