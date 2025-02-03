Ученые рассмотрят 73 проекта по обнаружению и нейтрализации нефтепродуктов

Федеральной и краевой научным рабочим группам поступило 73 проекта и технологии, связанных с обнаружением и нейтрализацией нефтепродуктов. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, 41 предложение относится к ликвидации последствий ЧС в море, 32 — на суше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Среди проектов, предлагающих ликвидацию последствий ЧС в морской акватории, больше всего (19) заявок поступило по способам удерживания, вылавливания и удаления сгустков мазута и мазутного мусса. Десять заявок касаются мониторинга морской среды, семь — адаптации и верификации моделей, прогнозирующих распространение загрязнения, а также специфики физико-химических свойств мазута. Остальные пять разработок предлагают способы диагностики мазутных отложений на дне и вблизи берега, их картирование для устранения источников вторичного загрязнения берега.

Среди предложений по ликвидация последствий ЧС на суше 17 проектов связаны с разработкой способов очистки песка, скал и гальки различных уровней загрязненности, 14 — с утилизацией загрязненного грунта. Еще один проект предлагает картирование и профилирование загрязнения песчаного и галечного берега нефтяными углеводородами.

Также ученые продолжают собирать заявки на пробы воды и различного грунта, которые отправят для проведения экспериментов в организации-заявители. Пробы отбирают научные волонтеры из вузов и научных институтов Краснодарского края.

Татьяна Ручкина