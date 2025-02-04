Терапия искусством

В культурном пространстве «Третье место» открылась выставка работ пациентов Психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца «Искусство "Пряжки". От арт-терапии к выставке». В залах особняка Гурьевых-Нарышкиных на Литейном проспекте, 62, собрали графику и живопись, которую рисуют больные во время реабилитации. Экспозиции работ пациентов психиатрических клиник проходят в Санкт-Петербурге не в первый раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Искусство «Пряжки» - работы на выставке

Фото: Third Place Искусство «Пряжки» - работы на выставке

Фото: Third Place

Новый проект команды «Третьего места» является продолжением сотрудничества с больницей, которое началось в рамках ярмарки современного искусства Third Place Art Fair 2024. Тогда под работы обитателей «Пряжки» отвели стенд, все средства с которого пошли на поддержку пациентов медучреждения. Выставленные в этот раз экспонаты тоже будут проданы, но в рамках аукциона. Полученные деньги медики потратят на покупку художественных материалов, чтобы занятия по арт-терапии в медучреждении могли продолжиться.

Психиатрическая больница святого Николая Чудотворца, известная как «Пряжка», была основана в 1872 году. Народное название она получила из-за расположения у реки Пряжки, которая соединяет Мойку и Неву. В свое время здесь работал писатель Михаил Чулаки и психиатр Виктор Кандинский, известными пациентами были Даниил Хармс и Виктор Цой (последний, правда, лежал там для того, чтобы получить освобождение от службы в армии). К тому же психбольницу знают благодаря Иосифу Бродскому, которого сюда отправили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу.

Метод арт-терапии в «Пряжке» опробовали в нулевые годы, когда врачи запустили занятия по нормализации эмоционального состояния больных с помощью искусства. На занятиях пациенты рисуют красками и карандашами, лепят из глины, разыгрывают театрализованные спектакли и пишут стихотворения. Предполагается, что с помощью творчества больные могут выплеснуть накопившиеся эмоции, а медикам, в свою очередь, удастся отследить, необходимо ли кому-то изменить план лечения.

Почти сразу после запуска нового способа коррекции состояния в психбольнице начали развивать и смежное с арт-терапией направление — экспонирование работ с занятий. Вообще для рисунков душевнобольных существует отдельное направление в искусстве еще с середины XX века — ар-брют (второе название — искусство аутсайдеров.— «Ъ-СПб»). Его ввел в 1945 году французский художник Жан Дюбюффе, который начал собирать произведения дилетантов, маргиналов, сумасшедших.

Сейчас ар-брют стал одним из наиболее востребованных направлений в современном искусстве за рубежом. В России, однако, он развивается медленнее, хотя работы душевнобольных выставлялись в музее современного искусства «Гараж» и в Государственном Русском музее. Также в Петербурге с нулевых годов проводятся выставки работ пациентов «Пряжки» — впервые их можно было увидеть в 2003 году в музее-квартире Александра Блока (филиал Государственного музея истории Петербурга.— «Ъ-СПб»). В основном работы врачам дарят сами больные после занятий, но некоторые были взяты специально под экспозицию, из-за чего авторство некоторых экспонатов не указано. Первая же выставка работ душевнобольных состоялась в городе еще в начале 1990-х годов.

«Выставка аутсайдеров» в особняке делится на несколько тематических блоков: в первом зале кураторы собрали работы об эмоциональном состоянии душевнобольных. Яркие оттенки напоминают стиль норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка, который, по некоторым версиям, страдал биполярным расстройством. В оформлении зала превалирует желтый цвет, который тоже из-за поп-культуры у зрителей может ассоциироваться с психическими расстройствами. К примеру, в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» (реж. Милош Форман) упоминается, что именно его любят шизофреники и эпилептики.

В следующем зале создатели рассматривают еще одно ответвление ар-брюта — примитивизм, в котором упрощаются изображаемые объекты, результат часто может быть похож на детские наброски. В направлении идет акцент больше на эмоции художника, чем на эстетику. Последнее как раз подчеркивается куратором Екатериной Таракиной: возле рисунков есть экспликации с мыслями больных об их реабилитации и возвращении домой. Большинство работ как раз-таки посвящено успокоению после лечения: цвета становятся мягче по сравнению с предыдущей частью экспозиции, чаще всего нарисованы кошки.

Последняя часть проекта — галерея знаменитостей глазами аутсайдеров. На стендах, как на Голливудской «Аллее славы», размещены звезды шоу-бизнеса, но только в сюрреалистичном стиле. Портреты гораздо больше напоминают персонажей прошлогодней «Субстанции» (реж. Корали Форжа) и поп-арт Энди Уорхола, чем привычные шаржи и карикатуры, которые в последнее время выставляются в частных музеях города, к примеру, галереях «Эрарта» и «Свиное рыло». В завершение просмотра зрителям предлагается поучаствовать в перформансе: к стене прикреплен огромный ватман со словом «искусство», на котором после прохождения выставки каждый может написать, что значит творчество лично для него.

Стефания Барченкова