Ярославский депутат выступил в защиту реконструкции стадиона «Спартаковец»

Реконструкция стадиона «Спартаковец» будет осуществляться с учетом сохранения существующего ландшафта и видов на исторические памятники, сообщил депутат Игорь Пятковский. Об этом он написал в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Пятковский, страница «Вконтакте» Фото: Игорь Пятковский, страница «Вконтакте»

Ранее господин Пятковский показал эскизный проект реконструкции стадиона. Ремонт предполагает благоустройство территории, обновление трибун и входной группы, замену покрытия стадиона, установку детской площадки, сцены и комплекса с кафе и раздевалками.

Общественница Елена Богданова посчитала представленный проект «уничтожением регионального объекта спорта».

«Вместо оборудования стадиона спортивными снарядами, замены покрытий беговых дорожек решили часть поля сделать "зоной отдыха" — высадить деревья, установить детскую площадку. В области не хватает стадионов»,— написала госпожа Богданова. В связи с этим она обратилась в прокуратуру для проверки законности действий мэрии.

Депутат Игорь Пятковский не согласился с общественницей. По его мнению, реконструкция стадиона никак не навредит видам на храмы и другие объекты культурного наследия.

«Возводить барьеры на пути инвестиций в ремонт стадиона "Спартаковец" – значит игнорировать острую потребность города в его долгожданной модернизации. Утверждения о нанесении ущерба эстетике и культурному наследию являются ошибочными. Планируемые работы … будут целесообразно интегрированы в инфраструктуру, не противореча спортивному назначению объекта»,— написал депутат.

Он отметил, что стадион станет местом проведения городских мероприятий, которые сейчас проходят на Советской площади, и точкой притяжения как спортсменов, так и туристов.

Напомним, реконструкция стадиона планируется на средства Сбербанка. Ранее губернатор называл объем инвестиций в сумме 300 млн руб.

Алла Чижова