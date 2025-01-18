В Ярославле показали эскизы реконструкции стадиона «Спартаковец»
В Ярославле на заседании Градостроительного совета показали эскизный проект реконструкции стадиона «Спартаковец». Об этом сообщили в муниципалитете Ярославля.
Проект разрабатывает компания «Архитектон». Он предполагает благоустройство территории, обновление трибун и входной группы, замену покрытия стадиона, установку детской площадки, сцены и комплекса с кафе и раздевалками. Планируется создание двух универсальных полей — основного для соревнований и дополнительного, а также четырех беговых дорожек по периметру. Будут созданы условия для маломобильных групп населения.
На стадионе появятся уникальные архитектурные формы, многоуровневое освещение и декоративные растения. Как считают авторы, это привлечет жителей и гостей города в любое время года. Реконструкция стадиона планируется на средства Сбербанка. Ранее губернатор называл объем инвестиций в сумме 300 млн руб.