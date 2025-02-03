Во вторник в Черноземье будет облачно, без осадков, от -4°С до 0°С

В большинстве регионов Черноземья во вторник, 4 февраля, ожидается облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от -4°С до 0°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде и Воронеже ближайшей ночью ожидается облачность при -3°С…-2°С, без осадков. Днем — облачность с прояснениями при 0°С, выпадут небольшие кратковременные осадки.

В Курске температура составит -3°С…-1°С. Ночью возможна облачность, без осадков, днем — облачность с прояснениями, без осадков.

В Липецке ночью прогнозируется облачность при -3°С, без осадков. Днем термометры покажут 0°, возможна облачность с прояснениями, без осадков.

В Орле ночью ожидается облачность с прояснениями при -4°С, без осадков. Днем — переменная облачность при -1°С, без осадков.

В Тамбове температура составит -3°С…-1°С. Ночью будет облачно, без осадков, а днем — облачно, выпадут осадки.

Анастасия Колпачева