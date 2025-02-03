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Житель Ленобласти фиктивно прописал 20 мигрантов в доме без полноценного остекления

Житель Ленобласти предстанет перед судом по обвинению в фиктивных постановках мигрантов на учет, сообщает СУ СК по региону 3 февраля. Следователи установили 20 эпизодов противоправной деятельности 54-летнего мужчины.

В 2024 году обвиняемый, находясь в помещении ОМВД РФ по Волосовскому району. внес в документы о месте пребывания заведомо ложные сведения о прибытии иностранных граждан, указав себя принимающей стороной.

Нюанс в том, что в здании, куда злоумышленник прописал мигрантов, отсутствует полноценное остекление, обои на стенах частично сорваны. Зимой в квартиры прорывался снег.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) после ряда инцидентов в Красносельском районе. Речь идет об участниках этнической группировки, которые распространяют в соцсетях призывы к насилию и выкладывают видео нападений на людей.

Андрей Маркелов

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