На Кубани начали регистрацию волонтеров на всероссийские и международные проекты

В Краснодарском крае запустили регистрацию добровольцев на ключевые всероссийские и международные проекты. Как сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, жители Кубани могут принять участие в мероприятиях «Послы Победы. Москва», «Команда мира» и «Внуки Победы. Калининград».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Участники помогут в проведении Парада Победы на Красной площади, присоединятся к празднованию 9 мая в Туле и смогут поучаствовать в организации мероприятий, посвященных Восточно-Прусской наступательной операции»,— написала Анна Минькова.

По ее словам, движение «Волонтеры Победы» является одной из крупнейших волонтерских организаций России. В нее входит почти 32 тыс. жителей Краснодарского края. Как поясняют в администрации региона, добровольцы организуют различные патриотические мероприятия и акции, поддерживают ветеранов, занимаются благоустройством памятных мест и восстанавливают семейные истории.

Чтобы стать «волонтером Победы», нужно зарегистрироваться на одноименном сайте, выбрать понравившееся направление работы и пройти обучение по спецпрограмме, приуроченной к 80-летию Победы.

Татьяна Ручкина