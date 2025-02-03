Актриса Анна Снаткина стала заслуженной артисткой России

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Актриса Московского губернского драмтеатра Анна Снаткина получила звание заслуженной артистки России. Актриса Московского театра «Современник» Елена Миллиоти получила орден «За заслуги в культуре и искусстве».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анна Снаткина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Звание заслуженных артистов также получили артистка-вокалистка Ростовского государственного музыкального театра Наталья Дмитриевская, артистка балета Екатеринбургского академического театра оперы и балета Елена Кабанова и кукловод Екатеринбургского театра кукол Максим Удинцев.

Актриса Анна Снаткина снималась в сериалах «Татьянин день», «Фишер», «Хозяйка горы», «Обоюдное согласие». Елена Миллиоти пришла работать в «Современник» в 1962 году. Там играла в нескольких десятках спектаклей.