Полиция разыскивает поджигателя торговых точек в Ростове
Ростовские полицейские ищут злоумышленника, попытавшегося поджечь торговые точки на Рабочей пл. в Железнодорожном районе города. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Неизвестному не удалось довести свой умысел до конца. Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия и записи с камер видеонаблюдения.
Когда в МВД установят обстоятельства случившегося, будут приняты меры в соответствии с законом. По информации портала Don Mash, это могло стать результатом конфликта между предпринимателями.