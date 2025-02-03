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Полиция разыскивает поджигателя торговых точек в Ростове

Ростовские полицейские ищут злоумышленника, попытавшегося поджечь торговые точки на Рабочей пл. в Железнодорожном районе города. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Неизвестному не удалось довести свой умысел до конца. Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия и записи с камер видеонаблюдения.

Когда в МВД установят обстоятельства случившегося, будут приняты меры в соответствии с законом. По информации портала Don Mash, это могло стать результатом конфликта между предпринимателями.

Дмитрий Ковалевский

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