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Коммерсантъ FM
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Путин поручил выделить НКО землю для строительства приютов для животных

Президент Владимир Путин поручил правительству предоставить социально ориентированным НКО земельные участки в госсобственности для строительства приютов для животных. Кроме того, президент поручил разработать меры поддержки для таких приютов и создать центр компетенций по защите животных. Он будет собирать и распространять лучшие практики в этой сфере при участии Ассоциации волонтерских центров и НКО.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поручения даны президентом по итогам встречи с волонтерами—участниками Международного форума гражданского участия «МыВместе» 2 февраля. Доклад о передаче земель для строительства приютов премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 июля 2025 года, о создании центра компетенций — до 1 апреля 2025 года.

Организацию приютов для животных регулирует ст. 16 закона №498 «Об ответственном обращении с животными». Согласно этому закону, приюты могут быть государственными, муниципальными и частными. Их владельцами в том числе могут быть индивидуальные предприниматели или юрлица. В апреле 2024 года представитель Минприроды Мария Деревянко говорила, что в России действуют  632 приюта для бездомных животных, большая часть из которых частные. Тогда она указывала на потребность в строительстве еще 674 приютов.

Полина Мотызлевская

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