В Татарстане учитель предстанет перед судом за драку с учеником

Преподавателя технологии в одной из школ Чистопольского района будут судить по обвинению в применении физической силы в отношении несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщает Следственный комитет Татарстана.

По версии следствия, 12 декабря 2024 года у педагога произошел конфликт с семиклассником. Тот рассказал обо всем знакомому из 11-го класса, который обратился к педагогу с претензиями.

В результате между учителем и старшеклассником произошла драка. Педагог несколько раз попытался ударить юношу.

Против преподавателя возбуждено уголовное дело за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

21 января следком Чувашии возбудил уголовное дело против учительницы за издевательства над девочкой-инвалидом.

Дарья Сайфиева