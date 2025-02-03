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Полпред подъехал к «Уральским локомотивам»

Артем Жога проинспектировал создание поездов для высокоскоростной магистрали

Готовность нового цеха пусконаладочных работ на заводе «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины») в Верхней Пышме составила 35%, заявили руководители предприятия в ходе визита полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги. Они сообщили о замещении «гигантского количества комплектующих» при производстве поездов и признали использование иностранных материалов. Полпред подчеркнул необходимость «неукоснительного соблюдения сроков работ» по производству электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург к 2028 году.

Слева направо: гендиректор Группы "Синара" Михаил Ходоровский, полпред президента в УрФО Артем Жога и гендиректор завода "Уральские локомотивы" Олег Спаи

Слева направо: гендиректор Группы "Синара" Михаил Ходоровский, полпред президента в УрФО Артем Жога и гендиректор завода "Уральские локомотивы" Олег Спаи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Слева направо: гендиректор Группы "Синара" Михаил Ходоровский, полпред президента в УрФО Артем Жога и гендиректор завода "Уральские локомотивы" Олег Спаи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Артем Жога с момента назначения уральским полпредом президента 2 октября активно знакомился с предприятиями военно-промышленного комплекса (ВПК), «Уральские локомотивы» стали одним из первых представителей гражданского сектора.

На обходе действующих цехов и строящихся корпусов «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме господина Жогу сопровождали и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, президент группы «Синара» Михаил Ходоровский, гендиректор завода Олег Спаи.

«Уральские локомотивы» специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава. В феврале 2024 года предприятие посетил Владимир Путин, где протестировал поезд «Финист». Оценив продукцию, президент провел совещание, на котором обсудил создание высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург за 1,7 трлн руб. В апреле РЖД и «Уральские локомотивы» подписали договор на изготовление, сертификацию и поставку двух головных образцов высокоскоростного подвижного состава на ВСМ. Стоимость контракта составила 12 млрд руб. К 2028 году предприятие должно поставить 28 поездов.

Полпреду рассказали, что «самый мощный электропоезд в России» — «Ласточка» — был презентован Владимиру Путину на площадке «Уральских локомотивов» (до 2022 года.— совместное предприятие компании Siemens и «Синара — Транспортные машины») в ноябре 2010 года. Олег Спаи отметил, что за 14 лет завод выпустил 1778 электропоездов разных серий, 229 «Ласточек» и 30 «Финистов». «В 2022 году компания Siemens сбежала от нас, встал вопрос с приводом на локомотивы. В 2023 году мы представили общественности "Финист" с полностью отечественным приводом»,— добавил он.

Во время обхода господин Спаи рассказал полпреду об успешном импортозамещении иностранных комплектующих в производстве поездов. Он подчеркнул, что «Уральские локомотивы» локализировали «сердце поезда» — немецкий преобразователь.

«Выходцы из НПО автоматики, которые ракетами занимаются, сделали преобразователь. У Siemens был отдельно шкаф охлаждения и шкаф преобразователя. Наши сделали все в одном, лучше, чем у немцев. Хотя никто не верил, смеялись»,— добавил Олег Спаи.

Артем Жога (в центре) на заводе "Уральские локомотивы"

Артем Жога (в центре) на заводе "Уральские локомотивы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Артем Жога (в центре) на заводе "Уральские локомотивы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Зайдя в салон «Финиста», господин Спаи рассказал о замещении «гигантского количества комплектующих, не только от Siemens». «Полки — Красноярск, стекла — Санкт-Петербург. Испанцы делали обшивку салона — сказали, что в России никогда такого не сделают, чтобы зазорчики были везде одинаковые, ничего не скрипело. Мы вызвали нашу компанию, которая делала маску поезда (переднюю часть.— "Ъ-Урал"), сказали — делайте облицовку. Они сделали за несколько месяцев без отличий от испанской»,— заверил он.

Олег Спаи добавил, что предприятию удалось локализовать шведские подъемники для инвалидов, которые в связи с санкциями стран Запада не пропустила таможня. «Говорю, верните деньги, они отказываются, средства не вернем, закончатся боевые действия, вы нам заплатите за хранение, за замену резинок, потом мы вам их отправим. Я обратился в компанию в Екатеринбурге, говорю, сделайте подъемник для инвалидов, привез им этот шведский. Сделали все за четыре месяца»,— сказал гендиректор предприятия.

Господин Спаи признал, что поезд сделан не на 100% из российских материалов.

«Не буду кривить душой, комплектующие уже все российские, а с материалами пока есть проблема. Свой клей не делаем, краска не того качества, которая нужна для поезда»,— сказал он.

В ходе совещания с руководством «Уральских локомотивов» Артем Жога призвал компанию привлечь к работе предприятия, инжиниринговые центры и научные институты УрФО. Господин Жога порекомендовал усилить работу с образовательными учреждениями по набору специалистов для запуска новых производственных площадок. Он подчеркнул, что необходимо «неукоснительно соблюсти сроки работ».

По словам первого заместителя генерального директора «Синара-Девелопмент» Данила Значкова, комплекс для производства высокоскоростных поездов должен заработать «в полную силу» в конце 2026 года. На территории построят цеха компонентов кузова, корпуса пусконаладки, испытательного центра тягового оборудования, административно-бытового корпуса, здания конструкторского бюро. Общая площадь новых объектов превысит 60 тыс. кв. м. В январе мэрия Верхней Пышмы выдала разрешения на возведение корпуса формирования и проведения пусконаладочных работ электропоездов площадью 17 тыс. кв. м. и административно-бытового корпуса площадью 7 тыс. кв. м.

В разговоре с «Ъ-Урал» господин Значков отметил, что общая готовность цеха пусконаладочных работ составляет 35%.

«Мы резко рванем с февраля 2025 года, когда начнут массово поступать металлоконструкции. Среди приоритетных задач у нас летом полностью сформировать металлический каркас на будущую зиму, зайти с тепловым контуром для того, чтобы начать внутреннее обустройство цеха»,— пояснил он.

Данил Значков добавил, что общая стоимость всех работ оценивается в 44 млрд руб. «Конечная стоимость на сегодня формируется. Объекты уникальные, и как технологическое направление, так и основные проектные решения, рождаются сегодня в процессе. Мы уже имеем представление по стоимости цеха пусконаладочных работ, по остальным стоимость еще формируется, и во многом она будет определяться технологическим наполнением»,— добавил он.

Василий Алексеев, Верхняя Пышма

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