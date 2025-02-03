Путин поручил рассмотреть внеочередный прием детей из зоны СВО в школы

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность внеочередного приема детей, эвакуированных из районов боевых действий, в школы вне очереди. В тексте поручения указано, что речь идет только об образовательных организациях, которые готовят несовершеннолетних к военной или иной государственной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предложение касается детей, которые были эвакуированы из районов проведения военной операции или контртеррористической операции. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов России. Они должны предоставить доклад до 1 июля 2025 года.

Владимир Путин утвердил поручение по итогам встречи с волонтерами на Международном форуме гражданского участия. Президент также поручил сформировать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными, а также обеспечить возможность для некоммерческих организаций получать земельные участки для строительства приютов.