Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Туапсе

Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Газ взорвался в квартире на первом этаже в доме №1 по улице Максима Горького. После взрыва произошел пожар, открытое горение уже ликвидировали.

Из дома пожарные эвакуировали 18 человек, в том числе двух детей. Известно об одном пострадавшем.

Татьяна Ручкина