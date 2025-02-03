Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Туапсе
Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
Газ взорвался в квартире на первом этаже в доме №1 по улице Максима Горького. После взрыва произошел пожар, открытое горение уже ликвидировали.
Из дома пожарные эвакуировали 18 человек, в том числе двух детей. Известно об одном пострадавшем.