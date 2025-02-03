Макрон: украинский кризис и политика Трампа подталкивают Европу к сплочению

Украинский кризис и политика новой администрации президента США Дональда Трампа подталкивают Евросоюз к сплочению и побуждают европейцев готовить общий ответ на вызовы для коллективной безопасности. С таким заявлением сегодня, 3 февраля, выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам французского лидера, политика Дональда Трампа к тому же стимулирует Европу снижать зависимость от других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейского Совета Антониу Кошта и Эмманюэль Макрон

Фото: NICOLAS TUCAT / Reuters, NICOLAS TUCAT / Pool / Reuters Председатель Европейского Совета Антониу Кошта и Эмманюэль Макрон

Фото: NICOLAS TUCAT / Reuters, NICOLAS TUCAT / Pool / Reuters

«Происходящее на Украине, равно как и заявления и решения, которые озвучиваются и принимаются новой американской администрацией Дональда Трампа, подталкивают европейцев к тому, чтобы стать более сплоченными, более активно отвечать на вызовы в сфере коллективной безопасности»,— сказал французский лидер журналистам на неформальной встрече лидеров Евросоюза в формате «ретрит», которая проходит во дворце Эгмонт в Брюсселе 3 февраля (цитата по Reuters).

«Эпидемия COVID-19 и российская агрессия на Украине стали моментами пробуждения»,— подчеркнул господин Макрон. По его словам, приход к власти в США Дональда Трампа также стал одним из факторов, которые определили курс Европы на снижение зависимости от других государств. По словам французского лидера, члены объединения должны «идти дальше в развитии оборонной промышленности, промышленной и технологической базы обороны», а также должны «обеспечить больше инвестиций, отдавая предпочтение европейскому производству».

Подробнее об отношениях ЕС с новой администрацией США — в материале «Ъ» «ЕС протянул США телефонную трубку мира».

Анастасия Домбицкая