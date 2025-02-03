В Казани из-за санитарных нарушений приостановили работу бара-ресторана Doski

В Казани приостановили работу бара-ресторана Doski из-за нарушений санитарного законодательства на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

Проверка выявила плохое состояние помещений, неудовлетворительное соблюдение технологических процессов и недостаток оборудования. В ресторане принимали пищевые продукты без маркировки и документов, а также с истекшим сроком годности. Не соблюдалось товарное соседство: готовая продукция хранилась вместе с полуфабрикатами, овощами и сырыми яйцами.

Снято с реализации 7 партий пищевых продуктов общим объемом 107,7 кг. Также сотрудники ресторана работали без медицинских осмотров, вакцинации и гигиенического обучения, а производственный контроль не проводился в соответствии с необходимыми принципами.

Роспотребнадзор составил протоколы о правонарушениях и временном запрете деятельности. Судом принято решение приостановить работу ресторана на 90 суток.

Влас Северин