В Екатеринбурге на голосовании за благоустройство представят восемь территорий
Более 25,5 тыс. жителей Екатеринбурга приняли участие в сборе предложений по благоустройству общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в администрации города.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Горожанам предлагалось выбрать из 24 рекомендованных зеленых зон или назвать свою. По каждому из районов опрос проводился отдельно, так что уральцы могли отдать предпочтение одной территории в каждой из частей мегаполиса»,— сообщил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.
Наиболее активными районами оказались Чкаловский (5 423 голоса), Ленинский (4 839) и Кировский (3376). В результате сбора предложений в каждом районе определены территории-кандидаты на благоустройство:
- Ленинский район: сквер по улице Амундсена (3188);
- Кировский район: Основинский парк (1810);
- Чкаловский район: Парк имени Чкалова (1659);
- Академический район: 2 очередь 2 этапа Преображенского парка (1398);
- Железнодорожный район: набережная рек Исети и Ольховки по улице Гражданской (1388);
- Орджоникидзевский район: бульвар по улице Культуры (1267);
- Верх-Исетский район: сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова (1065);
- Октябрьский район: 2 этап Парка имени 50-летия Советской власти (843).
Выбранные жителями территории станут кандидатами на благоустройство в общегородском рейтинговом голосовании, которое пройдет весной. Обновление выбранной локации запланировано на 2026 год.