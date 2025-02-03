В Екатеринбурге на голосовании за благоустройство представят восемь территорий

Более 25,5 тыс. жителей Екатеринбурга приняли участие в сборе предложений по благоустройству общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Горожанам предлагалось выбрать из 24 рекомендованных зеленых зон или назвать свою. По каждому из районов опрос проводился отдельно, так что уральцы могли отдать предпочтение одной территории в каждой из частей мегаполиса»,— сообщил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Наиболее активными районами оказались Чкаловский (5 423 голоса), Ленинский (4 839) и Кировский (3376). В результате сбора предложений в каждом районе определены территории-кандидаты на благоустройство:

Ленинский район: сквер по улице Амундсена (3188);

Кировский район: Основинский парк (1810);

Чкаловский район: Парк имени Чкалова (1659);

Академический район: 2 очередь 2 этапа Преображенского парка (1398);

Железнодорожный район: набережная рек Исети и Ольховки по улице Гражданской (1388);

Орджоникидзевский район: бульвар по улице Культуры (1267);

Верх-Исетский район: сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова (1065);

Октябрьский район: 2 этап Парка имени 50-летия Советской власти (843).

Выбранные жителями территории станут кандидатами на благоустройство в общегородском рейтинговом голосовании, которое пройдет весной. Обновление выбранной локации запланировано на 2026 год.

Полина Щуцкая