Московская компания не заплатила обещанные 1,5 млрд рублей за имущество РУМО

Московское ООО «Азия Альянс Логистик», победитель торгов по реализации имущественного комплекса бывшего нижегородского завода РУМО, не оплатило договор купли-продажи. В связи с этим сделка была расторгнута, сообщается на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В декабре 2024 года компания предложила на торгах максимальную цену лота из 16-ти зданий и сооружений обанкротившегося машиностроительного завода. При стартовой цене аукциона 165,1 млн руб. представители «Азия Альянс Логистик» заявили о готовности купить имущество за 1,5 млрд руб.

Председатель правления инжиниринговой компании РУМО Андрей Горшков тогда усомнился в намерениях компании, поскольку старые здания продавались без земельных участков, а их максимальная стоимость не превышала 200 млн руб. Господин Горшков отметил, что в торгах участвовали несколько аффилированных организаций, предлагавших явно завышенную цену.

В итоге победитель не подтвердил реальность покупки, уклонившись от оплаты имущества.

Владимир Зубарев