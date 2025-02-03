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Коммерсантъ FM
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Захарова: в инструкции Финляндии наемникам в ВСУ — ненависть к своим гражданам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авторы инструкции от внешнеполитического ведомства Финляндии к желающим вступить в ряды в ВСУ не руководствовались ничем, кроме ненависти к собственным гражданам и пренебрежением их судьбой.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» — сказала госпожа Захарова «РИА Новости».

Ранее МИД Финляндии опубликовал «Информацию для добровольцев» — инструкцию для финских граждан, желающих вступить в ВСУ в качестве наемников. Оказание помощи и лечение солдата при ранении полностью лежит на украинской стороне. Финское посольство или МИД не смогут способствовать расторжению контракта добровольца с ВСУ. В тексте также подробно описан процесс, связанный со смертью добровольца и трудностями определения его личности.

В министерстве уточнили, что не поощряют участие своих граждан в боевых действиях на Украине, однако это не запрещено финским законодательством.

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